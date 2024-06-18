Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı?

Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Sorusu, 1 Ocak tarihinin gelmesi ile birlikte özellikle kargo beklemekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Yeni yıla girmeye saatler kala vatandaşlar Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı?

TRENDYOL EXPRESS BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Bayram tatilinin 16 Haziran'da başlaması ve resmi tatil olması nedeniyle bankalar, hastaneler, noterler ve kargo şirketleri hizmet vermeyecek. Bu durum Trendyol Express'in de bayram boyunca çalışmayacağı anlamına geliyor. Trendyol Express, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve Hepsijet gibi kargo şirketleri 15 Haziran arefe günü yarım gün hizmet verecekler.

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ

Trendyol Express Hafta içi ve cumartesi günü toplam 6 gün olmak üzere 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre 09.00 – 21.00 saatleri arasında kargo dağıtımı gerçekleştirilebilmektedir.