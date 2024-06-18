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Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı?

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Kurban Bayramı'nda sayılı günler kala bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusuna memleketine gidecek olan vatandaşların, merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı?

Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? sorusu araştırılırken Kurban Bayramı 16 Haziran tarihi ile başlıyor ve 19 Haziran tarihinde bitiyor. Bu nedenle köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı?? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMINDA YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak. Bu karara göre Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bayramda da ücretli olacak.

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İETT tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı boyunca 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği bildirildi.

Ancak, ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlar ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında bu ücretsiz seyahat uygulaması geçerli olmayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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