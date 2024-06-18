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Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı nereden izlenir?

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Türkiye - Gürcistan maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman?

18 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Türkiye - Gürcistan maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan bugün karşılaşacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Türkiye - Gürcistan CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Türkiye- Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç, 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Takım'ın Grubu'nda ayrıca Portekiz ve Çekya da bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Avrupa dışından görev verilen tek hakem olan Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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