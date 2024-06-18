TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Gürcistan maçı kaç kaç?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Almanya'nın Dortmund kentindeki BVB Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta bir pozisyonda Milli takım oyuncusu Mert Müldür gol sevinci yaşadı. Maçın sonucu ve detayları merakla bekleniyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bir posiyonda Milli takım oyuncusu Mert Müldür (18), gol sevinci yaşadı. TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Gürcistan maçı kaç kaç?
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Türkiye 1- Gürcistan 1