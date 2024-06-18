TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇINDAN KARELER #9917 Türkiye- Gürcistan maçı anlık görüntüler!
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇINDAN KARELER Türkiye- Gürcistan maçı anlık görüntüler! Türkiye ve Gürcistan arasında oynanan futbol maçından anlık kareler paylaşıldı. Maçın heyecan dolu anları, futbolseverlerin ilgisini çekti.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇINDAN KARELER Türkiye- Gürcistan maçı anlık görüntüler!