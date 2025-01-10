Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Gazetecilere Özel Mesaj

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Gazetecilere Özel Mesaj
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin toplumdaki önemini vurguladı ve sağlık sektöründeki katkılarına dikkat çekti.

Medical Poınt Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Hayrullah Kubba, mesajında, "Gazetecilik, toplumların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin teminatı ve halkın vicdanıdır. Zorlu şartlarda dahi gerçekleri ortaya koyma ve kamuoyunu bilgilendirme çabasında olan tüm gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Sağlık sektörü gibi hızla değişen ve sürekli güncel bilgilere ihtiyaç duyulan bir alanda, gazetecilerin katkıları son derece önemlidir. Bizler de Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, sağlık hizmetleriyle ilgili doğru ve güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu taşırken, gazetecilerimizin bu misyonuna her zaman destek olacağız. Gazetecilerin, toplumun bilinçli kararlar alabilmesi için önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Hayrullah Kubba, medya mensuplarının özgür, tarafsız ve etik değerlere dayalı bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinin, hem sağlık hem de genel toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Gazetecilerin doğru ve güvenilir bilgiyi halkla paylaşma noktasındaki çabalarının her zaman takdiri hak ettiğini belirten Kubba, bu özel gün vesilesiyle başta gazeteciler olmak üzere tüm medya çalışanlarına teşekkürlerini sundu ve onların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Gazetecilerin toplum için üstlendiği rol, yalnızca haber iletmekle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, adaletin sağlanması ve kötüye kullanımın önlenmesi adına gazeteciler, toplumun sesi olurlar. Gerçeklerin peşinden gitmek, bazen büyük zorluklarla ve tehlikelerle yüzleşmek anlamına gelse de gazetecilik, her dönemde toplum için vazgeçilmez bir hizmet olarak varlığını sürdürmektedir. Gazeteciler, toplumun gözüdür ve sesidir. Bugün olduğu gibi, her gün onların emeğine saygı göstererek, daha iyi bir toplum için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
img

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
img

Los Angeles'taki yangında Turabi'nin evi ve arabası yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.