Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Gazetecilere Özel Mesaj

Medical Poınt Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Hayrullah Kubba, mesajında, "Gazetecilik, toplumların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin teminatı ve halkın vicdanıdır. Zorlu şartlarda dahi gerçekleri ortaya koyma ve kamuoyunu bilgilendirme çabasında olan tüm gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Sağlık sektörü gibi hızla değişen ve sürekli güncel bilgilere ihtiyaç duyulan bir alanda, gazetecilerin katkıları son derece önemlidir. Bizler de Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, sağlık hizmetleriyle ilgili doğru ve güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu taşırken, gazetecilerimizin bu misyonuna her zaman destek olacağız. Gazetecilerin, toplumun bilinçli kararlar alabilmesi için önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Hayrullah Kubba, medya mensuplarının özgür, tarafsız ve etik değerlere dayalı bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinin, hem sağlık hem de genel toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Gazetecilerin doğru ve güvenilir bilgiyi halkla paylaşma noktasındaki çabalarının her zaman takdiri hak ettiğini belirten Kubba, bu özel gün vesilesiyle başta gazeteciler olmak üzere tüm medya çalışanlarına teşekkürlerini sundu ve onların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Gazetecilerin toplum için üstlendiği rol, yalnızca haber iletmekle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, adaletin sağlanması ve kötüye kullanımın önlenmesi adına gazeteciler, toplumun sesi olurlar. Gerçeklerin peşinden gitmek, bazen büyük zorluklarla ve tehlikelerle yüzleşmek anlamına gelse de gazetecilik, her dönemde toplum için vazgeçilmez bir hizmet olarak varlığını sürdürmektedir. Gazeteciler, toplumun gözüdür ve sesidir. Bugün olduğu gibi, her gün onların emeğine saygı göstererek, daha iyi bir toplum için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP