Kütahya'da at yarışlarına büyük ilgi

- Kütahya'da at yarışlarına büyük ilgi

KÜTAHYA - Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen geleneksel rahvan at yarışlarında, heyecan üst derecedeydi.

Rahvan atçılık alanında Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Kütahya'da, 17.'si düzenlenen Rahvan At Yarışları, büyük bir katılımla gerçekleşti. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle yapılan yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık yüz at katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından mücadelenin kıyasıya yaşandığı yarışlarda, 3'lü, 4'lü, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı, Baş, İthal A ve İthal B kategorilerinde yapılan yarışlarda derece alanlara ödülleri verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Himmet Özer, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP merkez ilçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral, Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulüp Başkanı Niyazi Yayvu ve çok sayıda rahvan at ve yarışlarına gönül verenler katıldı.

Yarışlara İkibey At çiftliğini temsilen katılarak dört nalda birincilik elde eden Süleyman Muslu ve Eren Uzun yarış sonunda mutlulukları dikkat çekti. İkibey At Çiftliği adına ilk kez katılarak birincilik elde eden Süleyman Muslu, "Geleneksel Atlı Spor Dallarının düzenlemiş olduğu 17. Kütahya Yarışlarında İkibey At çiftliği olarak dört nalda iki atımız ile birincilik aldık. Ata sporlarımızı yeni nesillere aktarmak ve tanıtmak için bu tarz faaliyetlerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.