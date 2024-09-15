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Safranbolu ve Eflani Köyleri Yol Asfaltlamasını Mehter Takımıyla Kutladı

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Karabük'e bağlı Safranbolu ve Eflani ilçelerinde yer alan 11 köy, yollarının asfaltlanmasını mehter takımı eşliğinde kutladı. Eflani ilçesine bağlı Ova köyleri Ovaşeyhler köyünde düzenlenen törende, köy sakinleri Türk bayraklarıyla mehteran marşlarına eşlik etti. AK Parti Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, köylerdeki eksikliklerin tamamlanacağına dair sözler verirken, halkın yapılan hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçesine bağlı 11 köyün sakinleri, yollarının asfalt yapılmasını mehter takımı ile kutladı.

Ova köyleri olarak adlandırılan Hacışaban, Akçakese, Karataş, Ovaçalış, Ovaşeyhler, Ovaköseler, Kutluören, Bağlıca, Bakırcılar, Cabbar ve Soğucak köylerini Eflani ilçesine bağlayan 28 kilometrelik yolun asfalt yapılmasının ardından Ovaşeyhler köyü Elekler Mahallesi'nde tören düzenlendi. Ova Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Köy sakinleri, Safranbolu mehteran takımının çaldığı marşlara ellerinde Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, törende yaptığı konuşmada her işlerini planlı, programlı, kısa, orta ve uzun vadede her türlü fizibilitesini yapmak suretiyle hayata geçirmeye çalışan siyasi bir ekol içerisinde olduklarını belirtti. Şahin, "20 yıllık süre içerisinde Karabük'te ve ilçelerinde ne yapıldıysa 'evet eksiğimiz gediğimiz vardır' ama emin olun bu eksiği gediği de tamamlayacak olan kişi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Dava ve yol arkadaşları olarak bizlerde elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmek suretiyle yapacak olanlarız" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, eksikleri tamamlayacaklarını ifade etti. "Yeter ki birlik olalım, beraber olalım" diyen Keskinkılıç, "Dostlukla, samimiyetle, gayretle bir arada olalım. Başka bir şeye hacet yok. Allah hepinizden razı olsun. Bu yol sevdiklerinize kavuştursun, güzelliklere kavuştursun. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Ova Dernekleri Komitesi Başkanı Durmuş Eren, bölgeye asfaltla ilgili yapılan hizmetlerden dolayı halkın çok memnun kaldığını, emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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