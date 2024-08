Kayseri'de IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Işık, "Projelerimizi yaparken, paydaşlarımıza en önemlisi tarımsal üretimi yapan çiftçilerimize inandık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de gerçekleşti. Özel bir otelde düzenlenene toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Osman Işık, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Osman Işık, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en önemli görevi Türkiye'deki arzın sağlanması ve yeteri kadar üretilen ürünün yanında fazlasının da satılarak, gelirini ülke hasılasına dahil etmektir. Bizde bu süreçte bunun yeti kadar yapıp, yapamayacağımız konusundaki ön görülerimizi ortaya koymak için planlama sürecine başlamış olduk. Planlama sürecini de hep birlikte görüşmeler yapılarak, beyin fırtınaları yapılarak, süreci birlikte yönettik. Yönetirken de her bir sorunumuzun her bir paydaşın fikrinin kıymetli olduğunu ve bu fikirlerin sisteme dahil edilmesi gerektiğine inandık. Bakanımızın da katılımcı bakış açısıyla beraber kendi ekibiyle beraber, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için her türlü gayreti gösterdi. Bunu yaparken de bir sektördeki paydaşlarımıza en önemlisi tarımsal üretim yapan çiftçilerimize inandık. Çünkü onlar bu sistemin içerisinde olursa bu başarıya ulaşabilirdik. Bu süreci de birlikte yöneterek, başarıya ulaşacağımıza gönülden inandık. Bunu yaparken, çeşitli aksiyonlar almak durumundaydık. Bunlardan en önemlisi de tarımsal desteklerdi" ifadelerini kullandı.

Tarım arazilerinin tarım dışına çıkışının herkes tarafından eleştirilen ve dikkatle izlenen bir husus olduğunu aktara Işık, "Tarım arazileri bizim için bir sit alanı, bu arazileri olabildiğince bu arazileri koruyup, kollama yükümlülüğü ortaya koyar. Özellikle bizim büyük ovalarımızdan dışarı çıkışı engelledik. Yaklaşık 9.3 bin hektarlık bir büyük ovalarımız var. Biz bu alanların dışarı çıkışını engelledik. Milimize ettik. Çok acil ve de istisna durumların haricinde güvenlik planlaması kapsamında yaptık. Bunun haricinde de kısıtlamalar getirdik. Adı tarımsal yapı da olsa yani serada olsa onların belirli şartlarda belirli yerlere yapılmasını öngördük. Çünkü biz, 'hayvancılık açısından besi bölgelerimiz var. Süt bölgelerimiz var. Kümes hayvancılığı bölgelerimiz var. Buralara yatırımların yapılması, bu yatırımların belirlediğimiz yerlerde belirlediğimiz miktarda olması için bizim hibe programlarımızı buralara yönlendirelim' dedik" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Kayseri hepinizin bildiği gibi sanayi, ticaret, turizm şehri. Anadolu'nun ortasında uzun zamandır başarı hikayeleri yazan, girişimci ve mücadele eden bir şehir. Bu şehir sadece sanayi, turizm, ticaret değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehri. Hem de öyle böyle tarım ve hayvancılık şehri değil, önemli bir tarım ve hayvancılık şehri. Şehrimiz ekili alanlar açısından Türkiye'deki ilk 5 ilden birisi. Ekili ve dikili alanlar içerisinde ilk 5'in içerisinde olması çok önemli. Şehrimiz 18 tarımsal üründe ilk 10 içerisinde Türkiye'de 18 ürünü üreten şehirlerden ilk 10 içerisinde yer alıyor. Hayvancılık içinde ilk 5 içerisinde 1 milyon küçükbaş, 419 bin büyükbaş 3.6 milyon kanatlı hayvan üreten bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehir sanayide nasıl öncüyse tarımda da gördüğünüz gibi ürettiği ürünler açısından inanılma işler yapıyor" dedi.

