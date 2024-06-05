Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş sakatlandı mı?

Sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Güneş sosyal medya hesabından 3. Hafta maçlarına katılamayacağını duyurdu. Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile kozlarını paylaştı. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş sakatlandı mı?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?

Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi. Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar sevenlerini üzdü.

ZEHRA GÜNEŞ SAKATLANDI MI?

Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını açıkladı.