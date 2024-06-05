Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş sakatlandı mı?
Zehra Güneş Milletler Lig'i maçlarında oynamadı. Zehra Güneş2in maçlarda neden oynamadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçtır takımda yer alamayan milli voleybolcu Zehra Güneş, ABD maçında koltuk değnekleriyle takım arkadaşlarını desteklemeye geldi
Sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Güneş sosyal medya hesabından 3. Hafta maçlarına katılamayacağını duyurdu. Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile kozlarını paylaştı. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş sakatlandı mı?
ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?
Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi. Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar sevenlerini üzdü.
ZEHRA GÜNEŞ SAKATLANDI MI?
Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını açıkladı.