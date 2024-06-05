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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener ne zaman, saat kaçta görüşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener neden görüşecek?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin tarihi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşeceğini duyurdu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İyi Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener ne zaman görüşecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERAL AKŞENER NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Kulisler bu iddiayı konuşurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sürpriz görüşmeyi duyurdu. Erdoğan ile Akşener bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener ne zaman görüşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener ne zaman görüşecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AKŞENER NEDEN GÖRÜŞECEK?

İyi Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, uzun zaman sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmişti. Akşener'in yeniden göz önüne çıkmasıyla kulisler de hareketlendi. Genel başkanlık görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener ne zaman görüşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener ne zaman görüşecek?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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