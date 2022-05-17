Kars'ta 'Aile Haftası' etkinliği

KARS (İHA) - Kars'ta 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşü, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünden başladı. Hükümet Konağı önünde sona erdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürü Doğan Yıldız, "Aile, toplumun temel yapı taşı olduğu gibi, kültürel aktarımın da merkezinde bulunmaktadır. Kültür, medeniyet, inanç, insani değerler yani toplumun genetik kodları bu yapı içinde geçişkenliği daha kolay sağlar. Bu yapı zedelendiğinde toplum gücünü yitirir. Bu yapı güçlü olduğu zamanda toplum güçlü olur. Bu da karşılıklı sevgi, saygı, fedakarlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımla mümkündür" dedi.

Hükümet Konağı önünde yapılan konuşmaların ardından etkinlik sona erdi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel