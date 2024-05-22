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Jandarma, yorgun çiftçiye yardım etti

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Bilecik'te tarlasında yulaf biçen çiftçiye jandarma eline tırpanı alarak yardım etti. Çiftçi, jandarmanın yardımına teşekkür etti.

Bilecik'te tarlasında yulaf biçen çiftçi Ömer Seral'ın yorgunluğu gören jandarma eline tırpanı alarak yardım etti.

Bilecik Osmaneli'nin Balçıkhisar Köyü'nde tarlasında hayvanlar için ektiği yulafları tırpan yardımıyla biçen yaşlı çiftçiyi bitkin bir şekilde gören Uzman Jandarma Caner Karakaya tarlaya gitti. Yaşlı adamın elinden orağı alarak tarlayı biçen jandarmayı görenler 'Helal olsun' dedi. Çiftçi Ömer Seral, bu durum karşısında duygulanarak, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü Allah razı olsun. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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