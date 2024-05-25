Aydın'da jandarma, liseli gençlere tanıtım faaliyeti düzenledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde liseli gençler ile bir araya gelen jandarma ekipleri, okul bahçesinde açtıkları stantla öğrencilere jandarmayı tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Jandarma'nın 185'inci Kuruluş Yıldönümü' ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın (JSGA) tanıtımı amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okul bahçesinde kurulan tanıtım stantlarını gezen öğretmen ve öğrencilere JSGA tanıtımı yapıldı. Etkinlikte gençler hem jandarmayı daha yakından tanıdı hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu. - AYDIN