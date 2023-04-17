Kentin turizmine katkısı sebebiyle Harlek Termal Otel'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Turizm Haftası nedeni ile Kütahya sınırları içerisinde faaliyetlerine devam eden, 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası' alarak kentin turizmine katkı sağlayan konaklama tesislerinin temsilcilerine plaketleri verildi.

Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen plaket töreninde aralarından Kütahya Harlek Termal Otel'in de bulunduğu 37 konaklama tesisinin temsilcilerine plaketleri Vali Vekili Mustafa Güney tarafından verildi.

Toplantıda ayrıca; Kütahya turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Harlek Termal Otel'in teşekkür plaketi Vali Vekili Mustafa Güney tarafından, müdür Engin Umur'a takdim edildi. - KÜTAHYA