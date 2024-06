ETÜ'de Dünya Diyetisyenler Günü'nde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Dünya Diyetisyenler Günü'nde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

ETÜ Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Diyetisyenler Günü'nü kutlamak ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin önlük giyme heyecanına ortak olmak amacıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Dekan Karabulutlu, diyetisyenlerin toplum sağlığı için önemli rol üstlendiklerine dikkat çekerek: "Diyetisyenler, bilimsel bilgi ve etik değerler ışığında toplumun sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını sağlar. Bu anlamda, her bir diyetisyen, bireylerin yaşamlarını olumlu yönde etkileme gücüne sahiptir. Bugün burada bulunan genç diyetisyen adaylarının bu önemli sorumluluğu üstlenecek olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Beyaz önlük saflığın, bilimin ve etik değerlerin sembolüdür. Bugün bu önlükleri giyecek olan öğrencilerimiz, meslek hayatlarına ilk adımlarını atarken bu değerleri özümsemeli ve her zaman en iyiye ulaşma gayreti içinde olmalıdırlar. Sizlere emanet edilen bu önlükler, sorumluluğunuzun ve mesleğinizin ne kadar önemli olduğunu her zaman hatırlatacaktır" İfadelerini kullandı.

Dekan Karabulutlu'nun ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise diyetisyenlerin insanların beslenme alışkanlıklarını iyileştirmede kilit rol oynadıklarını belirterek: "Sevgili öğrenciler, sağlık profesyoneli adayı olarak bugün giyeceğiniz beyaz önlükler sadece bir mesleğin sembolü değildir. Aynı zamanda hastalarınızın ve danışanlarınızın sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için elinizden gelen her şeyi yapmaktır. Her zaman etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda çalışmak, bilgilerinizi güncel tutmak ve kendinizi geliştirmektir. Sizlerden beklentimiz mesleğinizin etik değerlerine sahip çıkmanız, her durumda insani değerleri gözetmeniz, mesleki bilgi ve becerilerinizle her ortamda özgüvenli bir duruş sergilemenizdir. Tüm diyetisyenlerimizin Diyetisyenler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden program öğrencilerin beyaz önlük giymesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM