ETÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Spor Bilimleri Fakültelerini 2023-2024 Akademik Yılı'nda başarıyla tamamlayan çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Hafta sonu düzenlenen mezuniyet törenlerine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, akademik ve idari personeller ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Arayan Değil Aranan İnsanlar Olun"

Programların açılışında konuşan Rektör Çakmak, ETÜ'nün bu yıl 9. dönem mezunlarını gururla uğurladığını belirterek: "4 yıllık zorlu bir maratonun sonunda üniversitemizden başarıyla mezun oluyorsunuz. Bu nedenle öncelikle sizleri kutluyorum. Bu süreçte daima yanınızda olan ailelerinizi, sevdiklerinizi ve emeklerinden dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum. Her ayrılığın doğasında hüzün kaçınılmazdır. Ancak biliyoruz ki bir Erzurum Teknik Üniversitesi mezunu uzaklarda da olsa, aradan uzun yıllar da geçse artık bir ETÜ'lüdür ve üniversitesiyle ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Çok kıymetli anne ve babalarımıza da şunu da gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki, "Eğitim öğrenciye saygıyla başlar" sloganıyla çıktığımız bu yolda bize düşen öncelikli görev ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olacak, donanımlı, ilkeli ve nitelikli bireyler yetiştirmek olmuştur. Mesleklerinizi icra ederken lütfen işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olun. İnsana insan olduğu için değer verin, makamınızı nefsiniz için değil insanlığa hizmet etmek için vesile kılın, işinizin hakkını verin ve arayan değil aranan insanlar olun" dedi.

"Karanlığı, Yaydığımız İyilik Işığıyla Yok Edeceğiz"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan olaylara değinen Rektör Çakmak, insanların acımasızca katledildiğini ifade ederek: "On binlerce masum insan çocuk, kadın ve yaşlı demeden tüm dünyanın gözü önünde katlediliyor. Öte yandan yüreği insan sevgisi ile dolu olanlar tepkilerini her şekilde ifade ediyor. Bu noktada biz ne yapabiliriz sorusunun cevabı iyiliği çoğaltmak olmalıdır. Dünyada kötülüğü yayanlara karşı evimizde, işimizde ve beşeri ilişkilerimizde adaleti tesis edecek, evrene iyilik dalgalarını gönderecek ve galip geleceğiz. Yangına su taşıyan karınca misali biz de kendi gücümüz ölçüsünde her daim iyilik için mücadele edeceğiz. İşini en iyi şekilde yapan, tüm canlılara karşı merhametli ve şefkatli insanlar olacağız. Karanlığı, yaydığımız iyilik ışığıyla yok edeceğiz. Hayatın gayesi sadece iyi bir iş sahibi olmak, para kazanmak, kariyer yapmak, servet sahibi olmak değildir. Aynı zamanda değer sahibi olmak, ilkeli olmak ve insanlığa faydalı bireyler olmaktır. Sözlerimi bu duygu ve düşüncelerle tamamlarken sizleri mezuniyetinizden dolayı tekrar tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamınızda yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri ile hediyeleri takdim edildi.

Mezuniyet programları, öğrencilerin kep atma törenleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM