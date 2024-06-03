Üye Girişi
Haberler

ETÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Spor Bilimleri Fakültelerini 2023-2024 Akademik Yılı'nda başarıyla tamamlayan çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Spor Bilimleri Fakültelerini 2023-2024 Akademik Yılı'nda başarıyla tamamlayan çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Hafta sonu düzenlenen mezuniyet törenlerine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, akademik ve idari personeller ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Arayan Değil Aranan İnsanlar Olun"

Programların açılışında konuşan Rektör Çakmak, ETÜ'nün bu yıl 9. dönem mezunlarını gururla uğurladığını belirterek: "4 yıllık zorlu bir maratonun sonunda üniversitemizden başarıyla mezun oluyorsunuz. Bu nedenle öncelikle sizleri kutluyorum. Bu süreçte daima yanınızda olan ailelerinizi, sevdiklerinizi ve emeklerinden dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum. Her ayrılığın doğasında hüzün kaçınılmazdır. Ancak biliyoruz ki bir Erzurum Teknik Üniversitesi mezunu uzaklarda da olsa, aradan uzun yıllar da geçse artık bir ETÜ'lüdür ve üniversitesiyle ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Çok kıymetli anne ve babalarımıza da şunu da gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki, "Eğitim öğrenciye saygıyla başlar" sloganıyla çıktığımız bu yolda bize düşen öncelikli görev ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olacak, donanımlı, ilkeli ve nitelikli bireyler yetiştirmek olmuştur. Mesleklerinizi icra ederken lütfen işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olun. İnsana insan olduğu için değer verin, makamınızı nefsiniz için değil insanlığa hizmet etmek için vesile kılın, işinizin hakkını verin ve arayan değil aranan insanlar olun" dedi.

"Karanlığı, Yaydığımız İyilik Işığıyla Yok Edeceğiz"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan olaylara değinen Rektör Çakmak, insanların acımasızca katledildiğini ifade ederek: "On binlerce masum insan çocuk, kadın ve yaşlı demeden tüm dünyanın gözü önünde katlediliyor. Öte yandan yüreği insan sevgisi ile dolu olanlar tepkilerini her şekilde ifade ediyor. Bu noktada biz ne yapabiliriz sorusunun cevabı iyiliği çoğaltmak olmalıdır. Dünyada kötülüğü yayanlara karşı evimizde, işimizde ve beşeri ilişkilerimizde adaleti tesis edecek, evrene iyilik dalgalarını gönderecek ve galip geleceğiz. Yangına su taşıyan karınca misali biz de kendi gücümüz ölçüsünde her daim iyilik için mücadele edeceğiz. İşini en iyi şekilde yapan, tüm canlılara karşı merhametli ve şefkatli insanlar olacağız. Karanlığı, yaydığımız iyilik ışığıyla yok edeceğiz. Hayatın gayesi sadece iyi bir iş sahibi olmak, para kazanmak, kariyer yapmak, servet sahibi olmak değildir. Aynı zamanda değer sahibi olmak, ilkeli olmak ve insanlığa faydalı bireyler olmaktır. Sözlerimi bu duygu ve düşüncelerle tamamlarken sizleri mezuniyetinizden dolayı tekrar tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamınızda yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri ile hediyeleri takdim edildi.

Mezuniyet programları, öğrencilerin kep atma törenleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edebiyat Erzurum Spor Eğitim Yerel Güncel Haberler

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

 Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

 Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu

Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu

Bakmadan Geçme

Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyonu kaç oldu? DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına mı alındı? Hakkari Belediyesi Eş Başkanı neden gözaltında, ne oldu, olay ne? Mehmet Sıddık Akış kimdir? Mehmet Sıddık Akış kaç yaşında, hangi partiden? Ümit Özdağ kimdir? Halk Tv konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi! KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! 3 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU: Burçları bugün neler bekliyor? AŞK, PARA, SAĞLIK, KARİYER... İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? #9728 İstanbul 3 Haziran 2024 hava nasıl, kaç derece olacak? #128526 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? #128226 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Jose Mourinho MAAŞI! #9917 Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak? BARAJ DOLULUK ORANI 3 HAZİRAN! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ABD- Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Filenin Sultanları maçı kazandı mı? #127952 GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 3 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Asuman Tuğberk Yolaç kimdir, öldü? Asuman Yolaç neden öldü, hastalığı nedir?
Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title