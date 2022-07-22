Eskişehir haber | Eskişehir'de Söğüt-Uludere Yolu Kısmen Trafiğe Kapatılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Söğüt-Uludere yolundaki çalışmalar nedeniyle yol 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılacak. Yetkililer çalışmalar nedeniyle vatandaşların belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarırken otobüs güzergahlarında da değişiklik yapıldı.

Kent merkezi ve sorumluluğundaki kırsal mahalle yollarında sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, artan nüfusa bağlı olarak Söğüt-Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak ve üç gidiş üç dönüş şeklinde yapımı devam eden Söğüt-Uludere yolunda Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm, 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılacak. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yapılan çalışma nedeniyle sürücüleri uyardı.

Çalışma nedeniyle alternatif güzergahlar konusunda uyarıda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin açıklaması şöyle:

"Söğüt-Uludere Yolu üzerinde devam etmekte olan yol genişletme çalışmaları kapsamında, Söğüt-Uludere yolunun Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan kısmı 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince İsmet İnönü-2 Bulvarı'ndan Bursa Caddesi, Kolej Sokak, Dirlik Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi, İkizkavak Caddesi, Gülbahçeleri Sokak, Aktürk Sokak güzergahlarını kullanarak Söğüt-Uludere yoluna ulaşılabilecek. Batıkent Mahallesi tarafından Çevreyolu köprülü kavşağın Bursa-Eskişehir karayolu ile D200 Eskişehir-Ankara karayoluna çıkan ayakları açık tutulacaktır. Bursa-Eskişehir karayolundan Söğüt-Uludere yoluna 995 veya 1028'inci sokaklar üzerinden 1018'inci sokak kullanılarak ulaşım sağlanacaktır. Bölgede toplu taşımayı sağlayan otobüs güzergahlarında da değişiklik yapılmıştır. Buna göre Siyah 74 ve Siyah 36 numaralı toplu taşıma hatları yol genişletme çalışmaları nedeniyle İsmet İnönü-2 Bulvarından, Yaşamkent Mahallesi istikametine Dirlik Caddesi üzerinden; Yaşamkent Mahallesinden İsmet İnönü-2 Bulvarına ise Kolej Sokak üzerinden hizmet verecektir. Mavi 16 numaralı toplu taşıma hattı da yol genişletme çalışmaları nedeniyle Batıkent Mahallesinden Yaşamkent Mahallesi istikametine Batıkent Kavşağını kullanarak İsmet İnönü-2 Bulvarı, Kolej Sokak, Bursa Caddesi, İkizkavak Caddesi, Gülbahçeleri Sokak ve Aktürk Sokak güzergahı üzerinden; Yaşamkent Mahallesinden Batıkent Mahallesine ise Aktürk Sokak, Gülbahçeleri Sokak, İkizkavak Caddesi, Bursa Caddesi, Kolej Sokak, İsmet İnönü-2 Bulvarını kullanarak Batıkent köprülü kavşağından mevcut güzergahında hizmet verecektir. Bahse konu hatların sefer saatlerinde süreç içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."

ANKA / Yerel