Erzurum ve Çevresinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji içlerinde Erzurum'unda olduğu iller için kuvvetli sağanak yağış ikazında bulundu.

Meteoroliji Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, " Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.05.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - ERZURUM