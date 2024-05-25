Emekliler Kurban Bayramı'nda geçinemiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında çalışan emekli ve çalışmayan emekliler geçinememekten yakındı. Emekli İsmail Beyazıtoğlu "Maaşımız yetmiyor, her şey pahalı. Dişimizden tırnağımızdan artırıyoruz. Ek işler yaparak öyle geçiniyoruz, başka çaresi yok" dedi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında alışveriş yapan emekliler maaşlarının yetmediğini dile getirdiler. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban alamayacağını ifade eden emekliler duruma tepki gösterdiler.

"Pazarda çalışıyorum, bu maaş yetmiyor"

Pazarda tezgahtarlık yaparak çalışan 72 yaşındaki Yunus Kıvcı, "Ben emekliyim, maaşım hiç yetmediği için pazarda çalışıyorum şu an. Kurban Bayramı geliyor verdikleri para yetmiyor. Yapacak bir şey yok yani mecbur çalışıyoruz. 46 yaşında emekli oldum. Maaşımız yetmiyor işte bu Kurban Bayramı da gelince sıkışıyoruz. Bu maaş yetmiyor bize" dedi.

"Dişimizden tırnağımızdan arttırıyoruz"

Emekli İsmail Beyazıtoğlu ise, "Maaşımız yetmiyor, her şey pahalı. Dişimizden tırnağımızdan artırıyoruz. Ek işler yaparak öyle geçiniyoruz. Neyi görebilirsek, ne iş yapabilirsek gücümüze göre. Kurban Bayramı geliyor kurbanlık alacak para yok. Kurban kesemeyeceğiz çaresi yok" diye dert yandı.

Başka bir emekli Mustafa Körlü, "Emekliyim, 10 bin lira maaş alıyorum nasıl geçineceğim? Mümkünatı yok paranın değeri olmadığı besbelli.Zor sıkıntılı. İki maaş versen ancak kurban kesersin, iki maaşta verip vermeyeceğimiz belli değil, çok zor" diye konuştu.

"Kurban kesmek bize nasip olmayacak"

Emekli Aziz Bülbül, "Ayın 10'una 15'ine varmadan maaş bitiyor. Böyle perişan durumda olduk işte. Kurban Bayramı geliyor, kurban kesmek bize nasip olmayacak böyle olursa. İlk defa evet... Maaşlardan dolayı, olmadığı için. Yokluk kötü bir şey. Olmadı mı ne yapacaksın, mecburen kısıntıya gideceksin" şeklinde konuştu.