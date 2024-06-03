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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar olacağı merak konusu. Emeklilerin bayram öncesi maddi destek alabilmesi için verilen bu ikramiye, bayramın coşkusunu daha da artırıyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024 ve emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024 ve emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi gündeme geliyor. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen miktar doğrultusunda ödenmektedir. 2023 yılı itibarıyla, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı 2.000 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı bayram ikramiyesi ise 3.000 TL oldu.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Bayram ikramiyesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri yararlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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