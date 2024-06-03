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2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN? Paris Olimpiyatları hangi ay, hangi tarihte?

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2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN? Paris Olimpiyatları hangi ay, hangi tarihte? 2024 yılında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatları'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Hangi ay ve hangi tarihte gerçekleşeceği henüz açıklanmayan olimpiyatlar, dünya genelinde heyecanla bekleniyor.

2024 Olimpiyat Oyunları'nın Paris'te başlamasına kısa bir süre kaldı. Milli sporcularımız, atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme gibi dallarda Paris'te madalya mücadelesi verecekler. Peki, Olimpiyat Oyunları hangi tarihte başlayacak? 2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN? Paris Olimpiyatları hangi ay, hangi tarihte? İşte merak edilenler...

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek bu açılış töreni, 1916'da I. Dünya Savaşı ve 1940 ile 1944'te II. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamayan oyunlar da hesaba katıldığında, 33. Yaz Olimpiyatları'nın resmi başlangıcı olacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN? Paris Olimpiyatları hangi ay, hangi tarihte?

Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra üçüncü kez Fransa'da düzenlenecek. Paris 2024'te, olimpik programda sürekli yer alan 28 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve dalga sörfü de dahil edilecek. 17 gün sürecek olan bu müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya kazanmak için yarışacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN? Paris Olimpiyatları hangi ay, hangi tarihte?

Madalya kazanan sporcular, Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürecekler. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyaların içine yerleştirilecek. Bu sayede, madalya kazanan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğüslerinde taşıyacaklar. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN? Paris Olimpiyatları hangi ay, hangi tarihte?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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