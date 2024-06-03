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Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, baz etkisi nedeniyle mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördükleri belirtmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu. Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ HAZİRANDA BAŞLAYACAK"

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En kötüsü geride kaldı. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. "

BAKAN ŞİMŞEK, "ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVE YAPACAK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini belirterek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı. Karahan, hazirandan itibaren ise manşet enflasyonda düşüş öngördüklerini söylemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler

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Yorumlar (21)

İlhan Fırat:

Uçuyoruz . Almanlar şokta.

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Sokrates:

hani Mayıs ayında azalıyordu zortingen olmuş

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yanıtYanıtla
SALİH:

Kira ve konuta çözüm bulamadıkları müddetçe insanlar Enflasyon etkisini göremeyecekler. evi olmayanın belini büken kira ve konut sorunu çözülmelidir

96
2
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faruk merttürk:

Haklısın. Bende eğitimi ekliyorum.

yanıt30
yanıt2
SALİH:

Eğitim sorunu Full bright anlaşmasını iptal etmedikleri müddetçe çözülemez reis. O anlaşmadan çekilip adam gibi bir eğitim sistemine geçmeliyiz.

yanıt5
yanıt0
faruk merttürk:

Haklısın. Fiyat enflasyonu olarak belirtmiştim ben.

yanıt0
yanıt0
Yasar Unal:

Sabredin, sabredin, sabredin...

41
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yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Doğurun, doğurun, doğurun....

yanıt2
yanıt0
suleyman altıntaş:

Takribi kaç sene sabrederiz reis ?

yanıt1
yanıt0
erkan yüksel:

BENCE NEBATIYI GETIRSINLER EN AZINDAN EGLENIYORDUK..

51
2
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