LGS SONUÇ HESAPLAMA! #9997 LGS puan hesaplama ekranı 2024: Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? #9999

Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) oturumları, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verdiği bilgiye göre sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava giren öğrenciler, tahmini doğru ve yanlış cevaplarına göre alacakları puanları öğrenmek istiyorlar. Sayısal alanda 40, sözel alanda ise toplam 50 soru soruluyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle aldıkları puanlarla lise tercihlerini yapacaklar. Yerleştirme işlemleri sırasında puanlar belirleyici olacak. Bu yüzden adaylar, LGS puan hesaplama yöntemlerini araştırıyor. LGS sınavında hatalı soru bulunması durumunda bu sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlar yeniden hesaplanacak. LGS puan hesaplaması nasıl yapılır? LGS SONUÇ HESAPLAMA! LGS puan hesaplama ekranı 2024: Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS PUAN NASIL HESAPLANIR?

LGS puan hesaplaması, sözel ve sayısal bölümlere ait alt testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarının belirlenmesiyle başlar. Öğrencilerin her bir alt test için ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır. Ardından, her bir alt testin ortalaması, ilgili testin öğrenci sayısına bölünerek bulunur.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Her bir alt testin standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını, 50'ye standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonucu elde edilir. Öğrencilerin puanları hesaplanırken aşağıdaki formüller kullanılır:

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS değerlendirmesi yapılırken her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Dolayısıyla Liselere Geçiş Merkezi Sınavında 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru veya soruların çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. Bu hüküm uyarınca, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesiyle puanlama gerçekleştirilecektir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Öğrenciler sonuçlarını resmi web sitesinden kontrol edebilirler.