Mayıs ayı enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının kaç olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, mayıs ayında enflasyon yüzde kaç arttı araştırıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne? Mayıs ayında enflasyon yüzde kaç arttı?

MAYI AYINDA ENFLASYON YÜZDE KAÇ ARTTI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyonun aylık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37; yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.66 yıllık yüzde 120.66 hesapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, baz etkisi nedeniyle mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördükleri belirtmişti.