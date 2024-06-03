MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Beş aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Beş aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kararıyla birlikte, kira artış oranları ve memur ile emekli zamlarına etki eden 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, baz etkisi nedeniyle mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördükleri belirtmişti.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu. Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

BAKAN ŞİMŞEK, "ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVE YAPACAK" DEMİŞTİ

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini belirterek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı. Karahan, hazirandan itibaren ise manşet enflasyonda düşüş öngördüklerini söylemişti.