Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyonu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyonun aylık bazda yüzde 3 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 75 bandına yükselerek zirveye çıkacağı tahmin ediliyor. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 69,80'e yükselmişti. Peki, Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyonu kaç oldu?

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,04 oldu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,64'e geriledi. AA Finans enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3 artacağını tahmin edildi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 74,89'a yükseleceği öngörüldü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,95 oldu. Reuters anketinde enflasyonun aylık bazda yüzde 3 artacağı beklentisi hakim durumda. Tahminlere göre yıllık enflasyon ise yüzde 74,8'e yükselecek. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,6 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz." demişti. Şimşek, "Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz ve bizim hedeflerimize yakın bir patika." değerlendirmesini yapmıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı. Karahan, hazirandan itibaren ise manşet enflasyonda düşüş öngördüklerini söylemişti.