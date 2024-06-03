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Adana hava durumu | Adana'da bugün hava kaç derece? #127777

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Adana'da hava durumu merak ediliyor. Adana'da bugün hava kaç derece olacak? Adana'nın sıcak ve nemli iklim koşulları, özellikle yaz aylarında belirgin hale gelir ve bugün de bu koşulların etkisini yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bugün, Adana'da havanın nasıl olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana hava durumu tahminleri paylaştı. İşte detaylar!

Adana'da bugün hava oldukça sıcak olacak. 3 Haziran 2024 Pazartesi günü için beklenen en yüksek sıcaklık 38°C, en düşük sıcaklık ise 22°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava güneşli ve açık olacak, yağış beklenmiyor. Adana2nın bugün kaç derece olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, Adana hava durumunu araştırıyor. Peki, Adana'da bugün hava kaç derece?

ADANA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Bugün Adana'da hava oldukça sıcak ve nemli olacak. Sıcaklıkların gün boyunca 41 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, yazın en bunaltıcı günlerinden birini yaşamanıza neden olabilir. Nem oranının da yüksek olması bekleniyor, bu da hissedilen sıcaklığı daha da artırarak havanın daha bunaltıcı olmasına yol açacak.

Adana hava durumu | Adana'da bugün hava kaç derece? #127777

ADANA HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, kıyı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Adana hava durumu | Adana'da bugün hava kaç derece? #127777

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Adana hava durumu | Adana'da bugün hava kaç derece? #127777

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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