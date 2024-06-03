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TÜİK MAYIS ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! 2024 Mayıs ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Mayıs ayı yüzde kaç, ne kadar arttı merak edilirken TÜİK Mayıs 2024 enflasyon ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, TÜİK Mayıs 2024 enflasyon ne kadar? Enflasyon Mayıs ayı yüzde kaç, ne kadar arttı?

TÜİK Mayıs 2024 enflasyon ne kadar ve enflasyon Mayıs ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Mayıs 2024 enflasyon ne kadar ve Enflasyon Mayıs ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı araştırılıyor. TÜİK Mayıs 2024 enflasyon ne kadar? Enflasyon Mayıs ayı yüzde kaç, ne kadar arttı? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, baz etkisi nedeniyle mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördükleri belirtmişti.

TÜİK MAYIS ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! 2024 Mayıs ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?

MAYIS ENFLASYON ORANI ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu. Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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