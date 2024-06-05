Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

2024 Antalya kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Antalya Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Antalya'da kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Antalya'da kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Antalya Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

ANTALYA KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Antalya'da kurban satış yerleri açıklandı. Antalya Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri için tıklayınız.

ANTALYA'DA KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Antalya'da kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Antalya Müftülüğü tarafından liste yayınlandı.

kurban kesim yerleri listesinin tamamı için tıklayınız.