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FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349

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FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündemi meşgul ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bonservis için takım verildiği bilgisi de paylaşıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeliler, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! İşte tüm ayrıntılar...

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Ali Koç, transfer söylentileriyle gündemde olan Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuyu takımda tutmak istediklerini belirten Ali Koç, astronomik bir teklif gelmesi halinde pazarlık yapabileceklerini ifade etti.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349

BONSERVİS NE KADAR?

Ali Koç, "Sezon ortasında çok ilgilenen kulüp vardı, resmi bir teklif yok. Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz. Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan yarattı. Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz. Gitmek isteyenleri tutabileceğiz. Ferdi'nin yüzde 100 takımda kalması için pozisyonumuzu aldık ama dediğim gibi astronomik bir şey gelirse oturup konuşmak durumundayız. Ferdi de 1 yıl daha Fenerbahçe'de seve seve oynar." şeklinde konuştu.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349

Transfer döneminde alacakları oyuncuların belirlendiğini söyleyen Ali Koç, "Alacağımız oyuncular belli. Hatta bazı yöneticilerimiz açıklamak istiyor, ancak 3-5 tane fazla oyuncu alacaklarımızı bitmemiş bir iş olarak sunuyorlar. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Tutamayacağımız sözleri vermek istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Kadıoğlu Ali Koç 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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