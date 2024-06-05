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Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

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Erzurum kurban pazarları nereye kurulacak? 2024 Erzurum kurban kesim yerleri ve satış yerleri hangi ilçede olacağı araştırılıyor. Erzurum kurban satışı nerede, hangi ilçede ve kesim yerlerine nasıl gidilir merak ediliyor. Erzurum'da hayvan pazarı ve kesim yerleri nerede olduğu gündeme geliyor. Peki, Erzurum'da kurban yerleri (pazarı) nerede?

2024 Erzurum kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Erzurum Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Erzurum'da kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzurum'da kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Erzurum'da kurban satış yerleri açıklandı. Buna göre kurban satış yerleri:

a) Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Hayvan Pazarı/Hayvan Toplama ve Satış Merkezi: Pasinler Yolu Üzeri Canlı Hayvan Borsası Palandöken-Erzurum

b) Erzurum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birliği Hayvan Pazarı: Kayapa Mah. Et ve Süt Kurumu arkası Aziziye- Erzurum

Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

ERZURUM'DA KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Erzurum'da kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Erzurum Müftülüğü tarafından liste yayınlandı.

Kurban Kesim Yerleri;

a) Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Hayvan Pazarı/Hayvan Toplama ve Satış Merkezi 6 Adet Mobil Kurban Kesim Konteyneri - Adres: Pasinler Yolu Üzeri Canlı Hayvan Borsası/Erzurum

b) Sukaş Kimya Tarım Hayvancılık A.Ş. Kesimhanesi – Adres: 1. Organize san. 3.san. Aziziye/Erzurum

c) Eray Et Entegre Kesimhanesi – Adres: Gezköy Osb. Mah. 1. Sanayi Cad. 3. Sok. No. 8/B Aziziye /ERZURUM

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