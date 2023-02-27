Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hayatını kaybedenlerin anısına Esrük Dağı'na tırmanış

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybedenlerin anısına Esrük Dağı'na tırmanış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir grup dağcı Van'ın Erciş ilçesinde bulunan 2 bin 965 rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir grup dağcı Van'ın Erciş ilçesinde bulunan 2 bin 965 rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen tırmanışa, Van il merkezi, Erciş ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yaklaşık 30 dağcı katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen tırmanışta dağcılar zirve yaptı. Zirvede açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Akan, 2011 yılında Erciş depremini yaşamış biri olduğunu belirterek, "Sizi en iyi biz anlarız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz" dedi. - VAN

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Toros Dağları Ağrı Van Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title