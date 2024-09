Denizli Ticaret Odası'ndan Kızılay'a Toplu Kan Bağışı

Denizli Ticaret Odası, Kızılay'a toplu kan bağışında bulundu

DTO mevsimsel olarak olarak azalan kan stoklarına katkı sağladı

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, kan stoklarının mevsimsel olarak azaldığı bir dönemde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. DTO'da toplanıp Kızılay'ın kan bağışı aracına kadar toplu halde yürüyen Erdoğan ve ekibinin toplu halde kan bağışı yapması halkın takdirini topladı.

DTO Başkan Erdoğan ile beraberindekiler, hizmet binalarından Gazi İlkokulu karşısındaki Kızılay'ın kan bağış aracına kadar yürüdü. Başkan Erdoğan'ı Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ferda Korkut ve personeli ile Kızılay'ın Denizli Şubesi Başkanı Sadık Gürsoy karşıladı.

Burada kendilerine eşlik eden basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, kan bağışlamanın sağlık kurumlarındaki ihtiyacı karşılamanın yanında insan sağlığı açısından da önemli olduğunu vurguladı; üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası ailesi olarak, biz insanımızın her türlü ihtiyacını karşılamaktan büyük onur duyuyoruz. Bugün de Denizli'mizde azalan kan stoklarımızı arttırmak için ekibimizle, büyük Ticaret Odası ailemizle buradayız. Ayrıca odamızda da gün boyu vereceğimiz kanla, acil ihtiyaca cevap vermek düşüncesindeyiz. Kan candır, can kurtarır. Halk olarak bu konuda çok duyarlı olmalıyız. Hastanelerde kan bekleyen kardeşlerimize, gençlerimize ve ailelerimize destek vermeliyiz. Buradan, tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile vatandaşımıza kan vermeleri için çağrıda bulunuyorum. Bir dakika sonra kime ne olacağını bilme şansımız yok. Allah göstermesin; sıkıntı içine giren her kim varsa onun acısına, yarasına derman olalım. Denizli Ticaret Odamızın yapmış olduğu bu kan bağışı çok önemli ve değerlidir. Bundan sonra da Kızılay'ımızın bu tür ihtiyacında öncü olmaya, beraber çalışmaya ve kan ihtiyaçlarını arttırmaya destek vereceğimizi de ifade etmek isterim. Burada bulunan Kızılay gönüllülerine de yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Korkut: "Herkese örnek oldunuz"

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Korkut ise Başkan Erdoğan ile ekibine, önemli bir zamanda yardımlarına koşup bağışta bulundukları ve herkese örnek teşkil ettikleri için teşekkür etti. Korkut, "Denizli halkı, kan bağışı konusunda çok duyarlıdır. Sağ olsun vatandaşımız her zaman yakın ilgi göstermiştir. Ancak mevsimsel geçişler ve yaz döneminde artan ihtiyaçlar bizi biraz zorladı ve biz de sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız organizasyonlarla stoklarımızı istediğimiz seviye çıkarmaya çalışıyoruz. Hastanede şifa bekleyen hastalarımız için halkımızın kan bağışında bulunmasını istiyoruz. Onların katkılarıyla, insanımıza şifa olacağız; teşekkür ederiz" diye konuştu.

İlk bağış Başkan Erdoğan'dan

İlk bağışta bulunan isim Başkan Erdoğan oldu. Erdoğan, bağış sırasında, halka seslendi ve fazla zaman almayan, çok kısa süren bir işlem olduğunun altını çizerek herkesi kan bağışlamaya davet etti.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki kalabalık, odalarının hizmet binasında, kan bağışına gün boyunca devam etti. Kızılay'ın uzman kadrosu, gerekli tahlillerin ardından bağışta bulunmak isteyenlere yardımcı oldu. Başkan Erdoğan da üyelerini yalnız bırakmadı, tek tek eşlik etti. Erdoğan, "Kan vermek, hayat kurtarır. Üyelerimizle Denizli Ticaret Odamızda toplu halde kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ımızın acil ihtiyacını karşılamasına yardımcı olduk. Bu bir vatandaşlık görevidir; şartları uyan herkes kan bağışlamalıdır ve bir hayat kurtarılmasına vesile olmalıdır. Bizi kan bağışı kampanyamızda yalnız bırakmayan üyelerimize ve gün boyunca odamızda halkımıza hizmet eden Türk Kızılay'ımızın vefakar ekibine teşekkür ederim" dedi.

Toplumsal farkındalığı artırmak için düzenlenen kampanyaya Kızılay Denizli Merkezefendi Şube Başkanı ve DTO Meclis Üyesi Engin Boyacı, Kızılay Pamukkale Şube Başkanı Abdullah Şencan, Denizli Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri ile personeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyeleri destek verdi.