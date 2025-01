Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkmeneli şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, katillerini de nefretle lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkmeneli şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, katillerini de nefretle lanetliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, '16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Günü' sebebiyle basın açıklaması yaptı. Topçu, o günün anısına sorumlulardan hesap sorarak, bundan sonraki süreçte böyle bir durum karşısında nasıl bir politika izleyebileceklerini açıkladı. Topçu, "Türkçülük suçlaması ile şehit edilen, Dr. Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Dr. Rıza Demirci başta olmak üzere bütün Türkmeneli şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, katillerini de nefretle lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Topçu, 16 Ocak tarihinin Türkmen Şehitleri Anma Günü olarak anılmasının Sadece Irak Türkmenlerinin değil, Türk-İslam alemi ve dünyadaki bütün vicdan sahibi insanlar için suçsuz şehitlerin acı ve hüzünle, katillerinin ise nefretle ve lanetle anıldığı bir gün olarak anılması gerektiğini söyledi.

Topçu, Irak Türkmenlerinin bugün de bölücü PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldığını ve çeşitli haksızlıklara uğramalarına rağmen, Türkmen asaleti ile Irak'ın birliği ve dirliği için teröre ve kanunsuz işlere tevessül etmeden demokratik yollarla siyasi haklarını ve varlıklarını koruduklarını dile getirdi.

Türklük ve Türk Topluluklarının her zaman ve her alanda büyük savunucusu olduklarını söyleyen Topçu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Tıpkı Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası da bizim için çok ama çok önemlidir' diye vurguladığı esastan hareketle bir kez daha Türk Samimiyeti ile ifade edelim ki komşumuz Irak ile Suriye, ülkelerindeki tüm terör örgütlerinin varlığını sonlandırarak, mütemmim cüzleri olan Türkmenler ile birlikte dünya durdukça var olmaları için Türkiye kardeşlik hukuku temelinde her daim, her şartta yanlarında olmuş ve olmaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkese ilişkin de konuşan Topçu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu güne Gazze de uyguladığı Soykırımı durduracak İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes antlaşmasının kalıcı barışa ve başkenti doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devletinin kurulmasına vesile olmasını temenni etti. - ANKARA