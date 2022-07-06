Çocuklardan işaret dili kursuna yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklardan işaret dili kursuna yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çocuklardan işaret dili kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesinin toplumsal bilincin ve yardımlaşmanın oluşması amacıyla açtığı işaret dili kursuna 8-15 yaş arasındaki çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çukurova Belediyesinin toplumsal bilincin ve yardımlaşmanın oluşması amacıyla açtığı işaret dili kursuna 8-15 yaş arasındaki çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Küçük yaşta aldıkları eğitimlerle, kendi becerilerini geliştirme fırsatı bulan, özgüvenlerini geliştiren, yardımlaşmanın sosyal olarak önemini kavrayan çocuklar, işitme engelli vatandaşlarla köprü olmaya hazırlanıyor.

Yeni bir dil öğrenmenin çocuklar üzerinde gelişim anlamında çok fazla bir öneme sahip olduğunu söyleyen İşaret Dili Kurs Eğitmeni Figen Selluncak, Çukurova Belediyesi olarak daha küçük yaşta çocuklara sosyal yardımlaşmanın önemini göstermeye çalıştıklarını belirtti. İlerde kendilerini geliştirerek tercümanlık belgesi bile alabileceklerini ve bu eğitimi kazanca dönüştürebileceklerini söyleyen Selluncak, bu kurslarda işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu anlattıklarını, iletişim cümlelerini ve işaret dilinin temel kurallarını öğrettiklerini kaydetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title