CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un çay alım politikasını protesto etti

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un uyguladığı çay alım politikasını çay üreticileriyle beraber Pazar ilçesinde protesto etti. CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, "Bu iktidar üreticiden yana değil, emekçiden yana değil, bu iktidar alın terinden yana değil sermayeden yanadır. Biz çayda taban fiyatı uygulanmasını istiyoruz, artık bıçak kemiğe dayandı artık yeter üretici diyor ki 'ya geçim olacak ya seçim olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un uyguladığı kota ve kontenjan uygulamalarına karşı eylemlerini sürdürüyor. Pazar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eyleme STK temsilcileri, Sol Parti, EMEP, İHD Rize Temsilciliği ile çay üreticileri katıldı.

CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu iktidar üreticiden yana değil, bu iktidar emekçiden yana değil, bu iktidar alın terinden yana değil, bu iktidar sermayeden yana, bu iktidar fabrikatörden yana, bu iktidar kapitalistlerden yana. Biz burada bugün bir basın açıklamasıyla vatandaşımızın üreticilerimizin sesini dile getiriyoruz ve diyoruz ki; çay taban fiyatı uygulansın. Eğer çayda taban fiyatı uygulamasına geçilirse, bütün sorunlar kendiliğinden çözülmüş olur, kontenjan sorunu kalmaz, kota sorunu kalmaz. Yıllarca bağırıyoruz. Bu konuyla ilgili kanun teklifi verildi milletvekillerimiz tarafından. İktidar ve ortakları tarafından reddedildi. Artık bıçak kemiğe dayandı, artık yeter, üretici geçinmek istiyor, üretici geçim istiyor ve 'ya geçim olacak ya seçim olacak başka yolu yok' diyor."

"Bütün bu yaşananların sorumlusu AKP iktidarı ve Erdoğandır"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları ifade etti:

"Çayda kota sorunu var, yıllardan beri söyleniyor, her sene kaldırılacağı deniyor kalkmıyor. Kontenjan sorunu var aynı şekilde kalkmıyor. Çayda açıklanan yaş çay fiyatlarının çay üreticilerinin geçimini sağlamadığını her sene dile getiriyoruz. Ama her sene aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bunlar AKP hükümetinin bilinçli politikalarının bir sorunudur. Bugün çay üreticilerinin yaşadığı sorunların temel nedeni AKP iktidarına, saraya dayanıyor. Geçen sene özel sektör, ÇAYKUR'un açıkladığı fiyattan çay aldığı zaman hepimiz gördük ki ne kota sorunu oldu, ne kontenjan sorunu oldu. Çayda taban fiyat uygulamasını getirdiğiniz zaman ne kota sorunu oluyor, ne kontenjan sorunu oluyor. Sorunların büyük bir çoğunluğu çözülüyor. Peki çayda taban fiyat var mı? Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Çayda taban fiyat uygulaması yok, açıklanan ÇAYKUR'un yaş çay alım fiyatıdır. Bunu bir kere hepimizin kabul edip talebimizi bu noktada yükseltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmediğimiz zaman, yani çayda taban fiyatı uygulamasına geçmediğimiz zaman, sorunlarımız giderek artar, artmaya da devam edecektir.

"Hanginiz çay parasına güvenerek malzeme alabiliyorsunuz?"

Eskiden çay üreticileri, çay sezonuna 'düğün yapacağız' derlerdi. Şimdi hanginiz çay sezonuna 'düğün yapabileceğiz' diyorsunuz? Hanginiz çay parasına güvenerek malzeme alabiliyorsunuz? Artık hiçbir şey yapamıyorsunuz. Demek ki çay üreticilerinin yeniden ekonomik yönden, sosyal yönden gelişmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ama en büyük mücadelemiz de AKP'yi iktidardan göndermek olacaktır. AKP, ya vatandaşların sorunlarını ya çay üreticilerinin sorunlarını ya emeklilerin sorunlarını giderecek, seçim yapacak halkın karşısına çıkacak, yeniden teyit alacak. ve inanıyorum ki çay üreticileri, bu sefer AKP iktidarına gerekli olan dersi vereceklerdir."

"Neden üretici desteklenmiyor"

Nevin Özdilek Babuşçuoğlu şu şekilde konuştu:

"Bu iktidar üreticiyi değil, sermayeyi destekliyor. Üretmeyi istiyor, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Neden üretmemiz istiyor? Hayvancılığı bitirdi, tarımı bitirdi, ithal ediyor. Et ithal ediyoruz, çay ithal ediliyor. Birçok çay üreticisi bunu bilmiyor. Niye biz daha çok üretmeyin, niye yeni fabrikalar yapılmasın? Bu güzel çayımızı biz ihraç edelim, üreticiyi destekleyelim. Neden ithalatı destekliyoruz? Niye üreticiyi desteklemiyoruz? Bu sorunun cevabını iktidar tarım bakanı ve yetkililerin vermesi lazım. Biz bu havada çay biçiyoruz, alım yerine götürüyoruz, çayımız alınmıyor, kontenjan uygulanıyor. Neden? Bu kadar işsiz insan var, fabrika yapılamaz mı? ÇAYKUR arsa aldı fabrika yapacak, niye yapılmadı? Neden yapılmadı? Emekliyim, muhtacım. Üreticiyim, muhtacım. Ne zaman vatanımda özgürce ve mutlu, huzurlu yaşayacağım? Türk olmak bu ülkede yaşamak suç mu?"

Çay üreticisi bir yurttaş "ÇAYKUR bütün alım yerlerini kapattı, üç günlük çay serilmiş benim köyümde yatıyor. Ben işçiyim, çoluk çocuğumun için, torunumun rızkını çıkardığımı onu de elimden almaya kalkıyorlar. Ben kime bu çenemi yoracağım, başımızda kim var? Benim hemşehrim yok, hemşehrim cepteki para benim, cebimdeki bu para bunu et alamıyorum, çoluk çocuğuma yediremiyorum" dedi.