ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: Çayda kota uygulaması başlattık

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bu yıl ilk defa çay bölgede her yerde aynı anda başladı ve halen devam ediyor. Düne kadar kontenjan uygulanmaması için kapasiteyi bayağı zorladık. Birkaç gün daha ister istemez aşırı bir yoğunluk olunca hatta alımlarımız iki katına çıkınca, 12 bin ton gibi bir stokumuz olunca dekara 50 kilo alım uygulaması başlattık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi. Protestonun ardından ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayda kota uygulaması ve yaş çay fiyatı konusunda basın açıklaması yaptı.

"Niyetimiz üreticimizden yana olmaktı..."

Alim, şöyle konuştu:

""Bu yıl ilk defa çay bölgede her yerde aynı anda başladı ve halen devam ediyor. Düne kadar kontenjan uygulanmaması için kapasiteyi bayağı zorladık. Birkaç gün daha ister istemez aşırı bir yoğunluk olunca hatta alımlarımız iki katına çıkınca, 12 bin ton gibi bir stokumuz olunca dekara 50 kilo alım uygulaması başlattık. Amacımız üreticimizi daha rahat satacakları şekilde çaylarını alabilmek, rahatlıklarını öne çıkarmak. Niyetimiz üreticimizden yana olmaktı, öyle de devam ediyor. 50 kilogramlık dekar başına uygulamaz zaten kontenjanda sayılmaz. Bu şekliyle alımlarımız devam ediyor, inşallah böyle devam edecek. ÇAYKUR olarak biz her zaman üreticimizin yanındayız. Ancak üreticimize de acele etmeden, normal rutin şartlar altında alımların devam edeceğini, her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Tabii ki bizim de kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Bunun üzerine çıkan alımlar olduğu zaman ister istemez zorlanıyoruz. Hiç kimsenin çayını dışarıya bırakmayacağımızı söylüyoruz, üreticimizin yanındayız, nakliyecimizin yanındayız, yükleyicinin yanındayız herkesin yanındayız."

"Zammı biz de bekliyoruz. Vakti saatini bilmiyorum"

Yaş çayla kuru çay zammı aynı anda açıklanıyordu. Biz bir denge kurmuştuk, gidiyorduk. Bu sene de aynı şekilde arz ettik. Talebimiz doğruda karşılandı, değerlendiriliyor. Muhtemelen olacaktır. Ama biz de bekliyoruz. Vakti saatini bilmiyorum. Bugün zam olsa önceki seneden kalan çayımızı da zamlı satmış olacağız. Biz şu anda önceki yıldan kalan çayımızı satıyoruz. Hani bu seneki çay henüz pakete koymadık. Bunu koyunca zararlı olacak. Bu seneki üretim girdimi zarar tabii ki ister istemez gözükebilir ama açıklanacağı zaman artık aradaki farkı kapatırız."

"Stoklarımızı eritene kadar"

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, çayda kota uygulamasına neden geçtiklerini ise "Uygulanmaması için çok uğraştık ama herkes Cumartesi-Pazar gidip 11 ton, 12 ton çay toplarsa sonuçta bu çay devletin malı 85 milyonun hakkı var sahip çıkmamız lazım 12 tonu geçince 50 kilo dekar başına alım yapalım dedik. 50 kilo birkaç günlüğüne stoklarımızı eritene kadar" diye açıkladı.

"Maliyet hesabı bizde kalsın"

Yusuf Ziya Alim, "Maliyet hesabı bizde kalsın, sonuçta biz bir maliyet hesabı yaptık, bakanlığımıza sunduk, bakanlığımızın kendisi de bir maliyet hesabı yaptı, Maliye Bakanlığı da bir maliyet hesabı yaptı, sonuçta değerlendirildi. Enflasyonun da altına kalmayacak şekilde biliyorsunuz enflasyon yüzde 69 ve yüzde 69'da zam verilerek de belirlenmiş oldu ama bize bana deseler ki 30 TL yaptık isterim ben 50 TL yaptık yine isterim ben ama birde Türkiye genlerinde ki gerçeklere bakmak lazım" diye konuştu.