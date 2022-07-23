Barlak: 'Basın özgürlüğü güçlü bir demokrasinin gereğidir'

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, demokrasinin en önemli sac ayaklarından birinin basın olduğunu söyledi.

24 Temmuz'un basında sansürün kaldırıldığı gün olması sebebiyle Osmanlı Devleti'nin son döneminden beri "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını belirten Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, "Basın özgürlüğü güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazlarındandır." dedi.

Mesajında, habere ulaşmak kadar ifade ve düşünce özgürlüğünün de temel hak ve hürriyetler açısından önem arz ettiğini belirten Barlak, "Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından bahsetmek mümkün değildir. Modern dünyanın da kabul ettiği bu hakikat ışığında Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin son yıllarından bu yana Basın Bayramı olarak kutladığımız 24 Temmuz, aslında ne kadar köklü bir basın geleneğine sahip olduğumuzun da bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde çıkan gazetelerin sansür memurları tarafından kontrol edildikten sonra yayımlandığını hatırlatan Barlak, "24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi 'sansürün kaldırılması' olarak adlandırılmış ve 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Basın bir ülkenin gelişmişliğinin yüzüdür. Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma noktasında önemli bir görev yürüten gazeteci arkadaşlarımızın çalışmalarını yürütebilmesi basın özgürlüğüne bağlıdır. 24 Temmuz tarihi işte bunun sağlandığı önemli bir gündür." diye konuştu.

Basına tanınan özgürlüğün yanlış anlaşılmaması gerektiğini de belirten Barlak, düşünce ve ifade özgürlüğünün, temel bir hak olmasının yanında, kişi hak ve hürriyetlerini ihlal etmemenin de evrensel bir hukuk kuralı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demokratik ülkelerde çok seslilik ve kamuoyu oluşturulması gibi çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş olan basın, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşmasında da etken bir rol oynamaktadır. Toplumu bilgilendirme, yönlendirme ve yol gösterme gibi sorumluluk taşıyıcı bir kamusal misyon da üstlenen basın, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getirdiği takdirde demokrasinin en önemli ölçütü olur. Çünkü demokrasi kültürünün yerleşmesi ve işlevini yerine getirmesi basının görevini özgür bir şekilde yapması ile mümkündür. Kaldı ki, basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden de söz edilemez. Bununla birlikte kişilerin ya da kurumların şahsiyetlerini rencide edici, küçük düşürücü ve onur kırıcı yayınlar yapmak; kesinlikle basın özgürlüğü ile izah edilemeyecek tutum ve davranışlardır. Zira özgürlük başkadır, hak ve hürriyet ihlali başkadır. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tarz bir yayıncılık anlayışının her zaman karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla görev yapan tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutluyor, aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel