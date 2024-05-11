14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024?

Anneler gününe kaç gün kaldı? Sorusu, mayıs ayının gelmesi ile birlikte merak konusu oluyor. Anneler Günü genellikle Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır. Annelerimizin sevgi dolu kolları, özverili fedakarlıkları ve sonsuz sevgileri için onlara minnettarlığımızı ifade etmenin harika bir günüdür. Peki, 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? İşte detaylar...

14 MAYIS ANNELER GÜNÜ MÜ?

Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak. Anneler Günü'nde onları sevgiyle hatırlamak ve değerlerini bilmek, onlara olan minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsattır. Buna göre 14 mayıs anneler günü değildir.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde 'Anneler Pazarı' kutlanırdı. "Lent" adı verilen ve Paskalya'nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan "Anneler Pazarı" ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.