Balçova Belediyesi'nden Üniversiteli Gençlere 19 Mayıs Hediyesi - Haberler

Balçova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anadolu'nun farklı illerinden gelerek Balçova'da eğitim gören üniversite öğrencileri için Efes Antik Kent'e gezi düzenledi.

Balçova'daki üniversitelerde eğitim gören gençlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Fatma Çalkaya tarafından bir sürpriz yapıldı. Yurdun farklı bölgelerinden gelerek Balçova'daki üniversitelerde okuyan gençler, Selçuk İlçesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince Beldesi'ne geziye götürüldü. Rehber eşliğinde tarihi ve turistik alanları gezen gençler gönüllerince bir bayram geçirdi.

Gençlik Bayramı'nda gençlere sürpriz yapmak istediklerini belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İlçemizde konuk olarak bulunan Üniversiteli Gençlerimize sürekli irtibat halindeyiz. Daha önceki buluşmalarımızda İzmir'i tanımak ve tarihi turistik yerleri görmek istediklerini ifade etmişlerdi. Biz de Gençlik Bayramı'nda onlara böyle bir hediye vermek istedik. En güzelinin yaşadıkları şehri tanımaları olduğunu düşündük" dedi.