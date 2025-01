Aydın'da Zeytin Sezonu Başladı: Yağmur Eksikliği Üretimi Etkiledi

Aydın'da zeytin sezonunun başlaması ile birlikte zeytinyağı yapımı için yağhanelerde yoğunluk yaşanmaya başlarken, binbir zahmetle toplanan zeytinlerin de yağa dönüşüm yolculuğu başladı.

Türkiye'de en yüksek zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden olan Aydın'da zeytin sezonu hareketliliği devam ediyor. Bu yıl zeytin üreticilerinin beklediği yağmurların olmaması sebebiyle zeytinlerde beklenen büyüme olmazken, üreticiler tarafından toplanan zeytinlerin de yağhane yolculuğu başladı. Çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinler özenle ağaçlardan toplanarak yağhanelere getiriliyor. Yapraklarından ve dal parçalarından ayrılıp yıkanan zeytinler, kırma ve ezme işlemlerinin ardından zeytin, hamur kıvamına getiriliyor. Son sistem teknoloji ile donatılan yağhanelerde sıkılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının litre fiyatı üreticileri de mutlu ediyor. Zeytin sezonu ile birlikte işleri yoğunlaşan yağhane sahipleri ise talepleri yerine getirmek için tam kapasite ile çalışmalarını sürdürerek çiftçilere hizmet ediyor.

Zeytinlerini sıktırmaya getiren üreticilerinden Naime Mert, kuraklıktan bu yıl zeytinlerin küçük kaldığını ifade ederek, "Zeytinler bu sene iyi. Yalnız yağmur yağmadığından zeytinler çok küçük kaldı. Yağmur olsaydı daha güzel olacaktı. Zeytini sıktıranlardan kimisi 11 kiloda kimisi 7 kiloda yağ buluyormuş. Zeytinin iri olmasına göre değişiyor, küçükler daha az yağ veriyor tabi" dedi.

"Kuraklıktan dolayı sezon geç başladı"

Bu sene zeytinde et oranının az olması sebebiyle asit oranlarının iyi olduğunu ifade eden zeytinyağı sıkım tesisi işletmecisi Onur Efe Şengün, "Bu yıl sezonumuz biraz geç başladı. Yağmurların geç yağmasından dolayı. Normalde Kasım başı gibi dip zeytinlerimiz gelmeye başlardı. Yani yazın yere dökülen dip zeytinlerimiz toplanmaya başlanırdı. Bu sene yaklaşık bir buçuk ay kadar yağmurların geç gelmesinden dolayı sezon da geç başladı. Aslında şu anda sezonun başlarındayız diyebiliriz. Anca başladı adam akıllı sezon. Zeytinliklerimizi gezdiğimizde bazı zeytinlerimiz kurumuş durumda. Yazınki kuraklıktan dolayı. Ama böyle dere yataklarında, dağlardan süzülen suyla birlikte pınarların kenarlarında olan zeytinlerimiz dört kilogramda beş kilogramda bir kilo yağ elde ederken on iki, on üç kilogramda yağ elde edilen zeytinliklerimiz de mevcut kuraklıktan dolayı. Yani zeytinin küçük olmasından dolayı yağ oranı da bunu etkiliyor. Ama bu senenin şöyle güzel bir yönü var. Zeytinde et oranı az olduğu için asit çıkmıyor. Hep sıfır dört, sıfır beş asit olarak ilerliyoruz. Sıkım ücretleri bu yıl bir tonda 2 bin 500 yüz TL olarak devam ediyoruz. Geçen yıl 2 bin TL idi. Bu yıl 2 bin 500 yüz TL" dedi. - AYDIN