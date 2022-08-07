Altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolu trafiğe açılıyor - Haberler

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Altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolu trafiğe açılıyor

Altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolu trafiğe açılıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini birbirine bağlayacak olan ve kısa süre önce altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolunda sürdürülen asfaltlama çalışmaları yerinde inceledi.

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini birbirine bağlayacak olan ve kısa süre önce altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolunda sürdürülen asfaltlama çalışmaları yerinde inceledi.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı işlemleri gerçekleştirilen yolda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da üstyapı çalışmalarına başlanıldı.

Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde trafiğe açılması beklenen yolun tamamlanması ile ilde alternatif bir yolun daha hizmet vereceğini söyleyerek, "Göreve geldiğimiz günden beri şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla ulaşım ağını genişletmek için yoğun bir gayret ortaya koymuştuk. Bu yolardan sadece bir tanesi olan Şevenk Yolunda da sürdürdüğümüz yol açma ve genişletme çalışmaları çerçevesinde, asfalt serimi devam ediyor. Millet Caddesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini bağlayacak olan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, personellerimize kolaylıklar diledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp yolu trafiğe açacağız " diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Araştırma Adıyaman Yerel Haberler

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