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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gençlik Merkezi yakınlarında bir ağaç üzerinde mahsur kalan bir kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın tepesinde mahsur kalan kedi için itfaiye merdivenini açarak kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman gençlik İtfaiye kedi Yerel Haberler

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