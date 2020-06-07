Yeni Zelanda'da 16 gündür yeni korona virüs vakası görülmüyor Yeni Zelanda'da 16 gündür yeni korona virüs vakası görülmezken, yalnızca bir aktif vaka olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'da 16 gündür yeni korona virüs vakası görülmezken, yalnızca bir aktif vaka olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, ülkede 22 Mayıs'tan bu yana yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanmazken, sadece bir aktif vaka bulunduğu belirtildi. Auckland şehrinde yaşayan 50'li yaşlarındaki bir kadının korona virüs semptomları göstermeye devam ettiği, evinde karantina altında olduğu bildirildi. Bugüne kadar bin 504 korona virüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'da hastalardan bin 481'i iyileşirken, 22'si hayatını kaybetti.

Alarm seviyesinin düşürülmesi bekleniyor

Öte yandan, ülkede korona virüsle mücadele için uygulanan alarm seviyesinin 1'e düşürülmesi bekleniyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında 1. alarm seviyesine geçildiğinde uygulanması gereken kuralları açıklamıştı. Bu kurallara göre, herhangi bir hastalık durumunda kesinlikle evde kalınması ve gerektiği takdirde kişinin kendisini karantina altına alması gerekiyor. Ayrıca grip semptomları gösteren kişinin, mutlaka doktoruyla iletişime geçmesi tavsiye ediliyor. Yarın hükümet tarafından düzenlenecek toplantıda, korona virüse karşı alınan mevcut önlemlerin gevşetilmesi değerlendirilerek, 1. alarm seviyesine ne zaman geçileceği kararlaştırılacak. - AUCKLAND

Kaynak: İHA