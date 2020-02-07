yeğen, kız çocuğunu dövdü (2)
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yeğen, kız çocuğunu dövdü (2)

SERBEST BIRAKILDILARDenizli'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki Aysel C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:50
yeğen, kız çocuğunu dövdü (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki Aysel C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Kaynak: DHA
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