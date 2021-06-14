Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

Yavuz Ağıralioğlu, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat konuğu oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ülke gündemi hakkında yaptığı yorum ve açıklamalarıyla hayatı merak konusu oldu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Ağıralioğlu hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yavuz Ağıralioğlu, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat konuğu oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ülke gündemi hakkında yaptığı yorum ve açıklamalarıyla hayatı merak konusu oldu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Ağıralioğlu hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu. Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yavuz Ağıralioğlu, 1972 doğumlu olup 49 yaşında ve Trabzonludur.