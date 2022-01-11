Yatağan'da ev yangını - Haberler
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Yatağan'da ev yangını

Yatağan'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesinde sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, evde tek başına oturan vatandaşın vücudunda yanıklar oluştu.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesinde sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, evde tek başına oturan vatandaşın vücudunda yanıklar oluştu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Turgut Mahallesine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İsmail Cengiz isimli vatandaşın tek başına oturduğu evde sobadan çıktığı öğrenilen yangında evde büyük hasar meydana geldi.

İsmail Cengiz isimli vatandaş alevlere müdahale etmeye çalışırken İlk belirlemelere göre vücudunun el ve yüz bölgesinde kısmi yanıklar oluştu. Yaralı vatandaş 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Yatağan'da ev yangını

Yatağan'da ev yangını

Yatağan'da ev yangını

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