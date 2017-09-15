Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.



Sarnıç Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ramazan Erdoğan, dün akşam saatlerinde yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Babalarından haber alamayan şahsın çocukları kapıyı kırarak içeri girdi. Babalarının cansız bedeni ile karşılaşan çocukları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erdoğan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderildi. Şahsın dört beş gün önce vefat ettiği düşünülürken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR