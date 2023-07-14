Çankırı'da gölete giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu

Çankırı'nın Orta ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Hayatullah Recebi, serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı araştırmadan sonuç alınamadı. Polis kurbağa adamları, dalış yaparak Recebi'nin cansız bedenini çıkardı.